TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? River Plate iddialarına yanıt geldi

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, yalnızca Türkiye'de değil Arjantin'de de spor gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Son günlerde River Plate Başkanı Di Carlo ile Icardi arasında gerçekleştiği öne sürülen görüşme, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre River Plate cephesinin, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli forvetin kariyer planlamasına ilişkin bilgi aldığı öğrenildi. Ancak 32 yaşındaki golcü, bu temaslarda önceliğinin Galatasaray olduğunu net biçimde ifade etti. Icardi'nin, sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediğini ilettiği ve bu doğrultuda maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. Deneyimli oyuncunun, bir süre daha Galatasaray yönetiminden gelecek resmi adımı bekleyeceği kaydedildi.