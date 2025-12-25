TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? River Plate iddialarına yanıt geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Arjantin'de gündem olan River Plate iddialarına Mauro Icardi cephesinden açık yanıt geldi. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız golcü, kariyer planlamasında önceliğinin sarı-kırmızılılar olduğunu iletti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, yalnızca Türkiye'de değil Arjantin'de de spor gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Son günlerde River Plate Başkanı Di Carlo ile Icardi arasında gerçekleştiği öne sürülen görüşme, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre River Plate cephesinin, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli forvetin kariyer planlamasına ilişkin bilgi aldığı öğrenildi. Ancak 32 yaşındaki golcü, bu temaslarda önceliğinin Galatasaray olduğunu net biçimde ifade etti. Icardi'nin, sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediğini ilettiği ve bu doğrultuda maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. Deneyimli oyuncunun, bir süre daha Galatasaray yönetiminden gelecek resmi adımı bekleyeceği kaydedildi.
Öte yandan, Icardi'nin sevgilisi China Suarez, futbolcunun River Plate'e transferi yönünde telkinde bulunduğuna dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Suarez, "Onun kariyerine karışmam. Menajeri değilim, olmak da istemiyorum. Ben Türkiye'de mutluyum." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta görev alırken, 9 golle takımına katkı sağladı.