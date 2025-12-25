CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? River Plate iddialarına yanıt geldi

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? River Plate iddialarına yanıt geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Arjantin'de gündem olan River Plate iddialarına Mauro Icardi cephesinden açık yanıt geldi. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız golcü, kariyer planlamasında önceliğinin sarı-kırmızılılar olduğunu iletti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 09:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? River Plate iddialarına yanıt geldi

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, yalnızca Türkiye'de değil Arjantin'de de spor gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Son günlerde River Plate Başkanı Di Carlo ile Icardi arasında gerçekleştiği öne sürülen görüşme, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? River Plate iddialarına yanıt geldi

Sabah'ta yer alan habere göre River Plate cephesinin, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli forvetin kariyer planlamasına ilişkin bilgi aldığı öğrenildi. Ancak 32 yaşındaki golcü, bu temaslarda önceliğinin Galatasaray olduğunu net biçimde ifade etti. Icardi'nin, sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediğini ilettiği ve bu doğrultuda maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. Deneyimli oyuncunun, bir süre daha Galatasaray yönetiminden gelecek resmi adımı bekleyeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray’dan ayrılacak mı? River Plate iddialarına yanıt geldi

Öte yandan, Icardi'nin sevgilisi China Suarez, futbolcunun River Plate'e transferi yönünde telkinde bulunduğuna dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Suarez, "Onun kariyerine karışmam. Menajeri değilim, olmak da istemiyorum. Ben Türkiye'de mutluyum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Ruben Neves hamlesi! G.Saray'dan Ruben Neves hamlesi! 08:43
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! 08:40
F.Bahçe'den bir açıklama daha! F.Bahçe'den bir açıklama daha! 00:44
Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! 00:44
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! 00:44
Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Galatasaray'dan beklenmedik transfer! 00:44
Daha Eski
Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! 00:44
F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! 00:44
Samsunspor evinde kazandı! Samsunspor evinde kazandı! 00:44
Keçiörengücü 10 kişiyle galip! Keçiörengücü 10 kişiyle galip! 00:44
PSV'den flaş Veerman açıklaması PSV'den flaş Veerman açıklaması 00:44
Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek 00:44