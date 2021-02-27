Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

AVRUPA'DA ÖRNEKLER NASIL?

Peki Avrupa'da bunun örnekleri var mı? Geçtiğimiz yıllarda Bayern Münih, Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan Robert Lewandowski ve Mario Götze'yi kadrosuna katmıştı. İki futbolcu da sezonu Dortmund ile tamamladıktan sonra Bayern'e gitmişti.

42.5 MİLYON EUROYA İMZALADI

Bayern Münih bu sezon da şampiyonluktaki en büyük rakiplerinden Leipzig'in Fransız savunma oyuncusu Dayot Upamecano'yu kadrosuna katmıştı. Genç futbolcunun serbest kalma maddesi olan 42.5 milyon euroyu ödeyen Bayern, yeni stoperine sezon sonunda kavuşacak. Dayot Upamecano ise Leipzig formasıyla oynamaya devam ediyor.