Haberler Almanya Bundesliga Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen , 18 yaşında olmasına karşın oynadığı oyunla ve attığı gollerle, adını Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine yazdırmış ve nitekim, Almanya Bundesliga ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bursaspor ile sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Eintracht Frankfurt'a bedelsiz transfer olan Ali Akman, takımından bu şekilde ayrılınca olanlar oldu ve Bursaspor'da kadro dışı kaldı. Bu karar sonrası akıllara Dortmund'dan ayrılan ve Götze'nin Bayern Münih'e imza atması gibi transferler geldi. Peki, Avrupa'da sistem nasıl işliyor? Kararlar nasıl veriliyor? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:43
Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'ın ile anlaşması üzerine genç futbolcuyu 3 Şubat tarihinde kadro dışı bırakmıştı.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

"ETİK DIŞI TRANSFER''
yine aynı dönemde 4 futbolcunun da sakatlık yaşamasıyla Giresunspor ile oynanan maça altyapıdan 9 futbolcu dahil etmek zorunda kalmıştı.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

BÜYÜK DÜŞÜŞ
, ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 'a gidecek. Ancak Bursaspor, kadro dışı kararının ardından talihsizliklerin de gelmesiyle büyük bir düşüş yaşadı.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

KADRO DIŞI KARARINDAN 3 GÜN SONRA...
Kadro dışı kararının 3 gün sonrasında , takımdan 8'i futbolcu, 11 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

yine aynı dönemde 4 futbolcunun da sakatlık yaşamasıyla Giresunspor ile oynanan maça altyapıdan 9 futbolcu dahil etmek zorunda kalmıştı.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

SON 4 MAÇTA 1 GOL
'ın kadro dışı kalmasının ardından 1. Lig'de 4 maç oynayan bu maçlardan Giresunspor, Balıkesirspor, Menemenspor'a kaybederken Tuzlaspor ile berabere kaldı. Yeşil beyazlı ekip, oynadığı bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

Şanssızlıkların peşini bırakmadığı yeşil beyazlı ekip, son 5 maçın 4'ünü kaybederken, 1. Lig'de 10. sıraya düşüp play-off potasının 7 puan gerisinde kaldı.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

GÜNDEM KONUSU OLMUŞTU
'da kadro dışı kalan , 1. Lig'de 18 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist üreterek 13 gole doğrudan katkıda bulunmuştu. Ali Akman'ın kadro dışı kararı futbol kamuoyunu ikiye bölmüş, bir kısım Bursaspor'u eleştirirken bir diğer kesim ise haklı bulmuştu.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA
'un teknik direktörü Adi Hütter ise için ''Onun Bundesliga'ya uyum sağlayacağını düşünmesem, bu transfere onay vermezdim. Oyun tarzını izlemek beni keyiflendiriyor. Verdikleri karar utanç verici. Ancak Ali'nin yaz aylarında bizimle yapacağı antrenmanlara maç eksiğini tamamlayacağını düşünüyorum.'' demişti.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

AVRUPA'DA ÖRNEKLER NASIL?
Peki Avrupa'da bunun örnekleri var mı? Geçtiğimiz yıllarda Bayern Münih, Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan ve Mario Götze'yi kadrosuna katmıştı. İki futbolcu da sezonu Dortmund ile tamamladıktan sonra Bayern'e gitmişti.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

42.5 MİLYON EUROYA İMZALADI
Bayern Münih bu sezon da şampiyonluktaki en büyük rakiplerinden Leipzig'in Fransız savunma oyuncusu Dayot Upamecano'yu kadrosuna katmıştı. Genç futbolcunun serbest kalma maddesi olan 42.5 milyon euroyu ödeyen Bayern, yeni stoperine sezon sonunda kavuşacak. Dayot Upamecano ise Leipzig formasıyla oynamaya devam ediyor.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

RAKİBİNE GİDİYOR AMA TAKIMIN BAŞINDA
Yine Bundesliga'da Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevi için sezon sonunda takımın başına Borussia Mönchengladbach'ı çalıştıran Marco Rose'u getireceğini açıklamıştı. Dortmund ile Mönchengladbach arasında sadece 3 puan fark var ve bu iki takım, Avrupa kupalarına gidebilmek için birbirleriyle mücadele ediyorlar.

Ali Akman'ın başına gelen Lewandowski'nin başına gelmedi! O karar...

AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI, TURU GETİRDİ
Ajax'tan Brian Brobbey ise sözleşmesi bitince sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Brobbey, Ajax'ın Avrupa Ligi'nde Lille'i 2-1 yendiği maçta asist yapıp takımının tur atlamasına katkıda bulunmuştu.

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