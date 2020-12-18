Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04'te teknik direktör Manuel Baum dönemi sona erdi

04'te dönemi sona erdi

takımlarından 04, ’un görevine son verdi. Mavi-beyazlı takımda geçici olarak ’in teknik direktörlük görevini üstleneceği, ’in de Stevens’in yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 17:41
Schalke 04'te teknik direktör Manuel Baum dönemi sona erdi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 04 yönetiminin Baum'un görevine son verme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bundesliga'da hafta sonu 'e ve 2. turunda 22 Aralık Salı günü Ulm'e karşı oynanacak karşılaşmalarda geçici olarak 'in teknik direktörlük görevini üstleneceği, 'in de Stevens'in yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

Hollandalı teknik adam böylelikle dördüncü kez mavi-beyazlı kulüpte olarak görev yapacak.

1996-2002 ve 2011-2012 yıllarında daha sonra da 2018-2019 sezonun son bölümünde Schalke 04 takımının başında bulunan Stevens, mavi-beyazlılara 1997'de Kupası'nı 2001 ve 2002 yıllarında da Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

ise bu sezonun 3. haftasında Schalke 04 takımının başına getirilmişti. Bundesliga'da 4 puanla 18. sırada yer alan Schalke 04'un bu sezon galibiyeti bulunmuyor.

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