Haberler Almanya Bundesliga RB Leipzig 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

RB 2-1 | MAÇ SONUCU

'nın 5. haftasında 'i ağırlayan RB , 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup edip liderliğini sürdürdü. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Upamecano ile Sabitzer kaydetti. , Leipzig formasıyla ilk kez 11'de yer alırken, ilk golün asistini yaptı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:36
RB Leipzig 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

'nın 5. haftasında lider RB ile kozlarını paylaştı. A Spor'dan naklen yayınlanan maçı ev sahibi Leipzig 2-1 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hertha Berlin, 8. dakikada Jhon Cordoba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt vermekte gecikmeyen Leipzig, 11'de Upamecano ile eşitliği sağladı: 1-1.

HERTHA 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekipte 50. dakikada Zeefuik'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, bu dakikadan itibaren baskısını artıran Leipzig, aradığı golü 77'de buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Marcel Sabitzer, takımına üç puanı getiren isim oldu.

Leipzig bu sonuçla puanını 13'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Hertha ise 3 puanda kaldı.

SÖRLOTH'TAN ASİST!
Sezon başında 'dan ayrılıp Leipzig'e transfer olan , 11'de yer aldığı ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Norveçli golcü, 11. dakikada Upamecano'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

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