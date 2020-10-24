RB Leipzig 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında lider RB Leipzig ile Hertha Berlin kozlarını paylaştı. A Spor'dan naklen yayınlanan maçı ev sahibi Leipzig 2-1 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hertha Berlin, 8. dakikada Jhon Cordoba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt vermekte gecikmeyen Leipzig, 11'de Upamecano ile eşitliği sağladı: 1-1.

HERTHA 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekipte 50. dakikada Zeefuik'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, bu dakikadan itibaren baskısını artıran Leipzig, aradığı golü 77'de buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Marcel Sabitzer, takımına üç puanı getiren isim oldu.

Leipzig bu sonuçla puanını 13'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Hertha ise 3 puanda kaldı.

SÖRLOTH'TAN ASİST!

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, 11'de yer aldığı ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Norveçli golcü, 11. dakikada Upamecano'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.