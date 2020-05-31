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31 Mayıs 2020, Pazar
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dönemi bitti

Michael Skibbe dönemi bitti

Bundesliga kulüplerinden , altyapıdan sorumlu ile yollarını ayırdı.

Bundesliga kulüplerinden , altyapıdan sorumlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Skibbe ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır" denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
  1. 31.5.2020
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