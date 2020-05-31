B.Mönchengladbach-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach evinde Union Berlin'i konuk ediyor. Seyircisiz oynanacak mücadele hakkında futbolseverler bilgileri araştırmaya başladı. Peki, B. Mönchengladbach-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı sürüyor. Borussia Mönchengladbach sahasında Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 28 haftada 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 53 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
Konuk ekip ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 31 puan topladı ve 13. konumda kendisine yer buldu.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH-UNION BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Borussia Mönchengladbach-Union Berlin karşılaşması 31 Mayıs pazar (bugün) TSİ 16.30'da oynanacak.
B. MONCHENGLADBACH-UNION BERLİN HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach'ın stadında oynanacak karşılaşma S Sport 2 ekranlarıncan canlı olarak yayınlanacak.
MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLİN MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Neuhaus, Hermann, Stindl, Thuram, Plea.
Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Igvartsen, Bülter, Andersson
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)
Borussia Mönchengladbach, kulüp tarihinde Union Berlin'i resmi bir maçta mağlup edemedi (2 maç).
Mönchengladbach, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 19 maçın sadece birini kaybetti (15G 3B).
Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlarla oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Gladbach, daha önceki 19 karşılaşmada tek yenilgi almıştı.
Son iki Bundesliga maçını kazanamayan Mönchengladbach, Teknik Direktör Marco Rose yönetiminde üç maçlık bir galibiyet hasreti yaşamadı.
Bundesliga'da oynadığı son üç iç saha maçının ikisini kaybeden Gladbach, daha önceki 11 karşılaşmada tek yenilgi almıştı.
Bundesliga'da çıktığı son 13 iç saha maçında da gol atan Gladbach, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son Ağustos 2012-Nisan 2013'te yakalamıştı (15 maç).
Union Berlin, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Bundesliga'da ilk kez beş maçlık bir galibiyet hasreti yaşıyor (2B 3M).
Bundesliga'nın ilk dört sırasında yer alan takımlara rakip olduğu son dört karşılaşmanın üçünü kaybeden Union Berlin, tek galibiyetini Gladbach'a karşı aldı (2-0).
Bundesliga'nın ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 24 gol yiyen Union Berlin, aynı sayıda golü ligin ilk devresindeki 17 maçta yemişti.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 16:01
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
B.Mönchengladbach-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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