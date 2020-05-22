Mönchengladbach tribününde 13 bin taraftar kartonu yer alacak! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Rakam açıklandı! Bu hafta tribünde 13 bin taraftar...

Mönchengladbach tribününde 13 bin taraftar kartonu yer alacak!

Mönchengladbach tribününde 13 bin taraftar kartonu yer alacak!

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından ilk başlayan Avrupa'nın majör ligi olmuştu. Bu hafta oynanacak Mönchengladbach- karşılaşmasında tribünde yaklaşık 13 bin taraftarın kartondan fotoğrafının yer alacağı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'da corona virüsü arasının ardından seyircisiz bir şekilde oynanan maçlar için kartondan taraftar projesi ortaya atılmıştı. Bu hafta ile arasında oynanacak karşılaşma öncesi tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarın kartondan fotoğrafı yerleştirildi.

Taraftar derneği başkanı Thomas Ludwing yaptığı açıklamada, "13 bin taraftarın karton fotoğrafını tribüne yerleştirdik ancak 20 bine yakın talep aldık. Stadyumda güzel bir atmosfer yaratacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da Mönchengladbach, deplasmanda Frankfurt'u 3-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı.

  1. 22.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mönchengladbach tribününde 13 bin taraftar kartonu yer alacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA