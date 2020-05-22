Mönchengladbach tribününde 13 bin taraftar kartonu yer alacak!
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından ilk başlayan Avrupa'nın majör ligi Almanya Bundesliga olmuştu. Bu hafta oynanacak Mönchengladbach-Bayer Leverkusen karşılaşmasında tribünde yaklaşık 13 bin taraftarın kartondan fotoğrafının yer alacağı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga'da corona virüsü arasının ardından seyircisiz bir şekilde oynanan maçlar için kartondan taraftar projesi ortaya atılmıştı. Bu hafta Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak karşılaşma öncesi tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarın kartondan fotoğrafı yerleştirildi.
Taraftar derneği başkanı Thomas Ludwing yaptığı açıklamada, "13 bin taraftarın karton fotoğrafını tribüne yerleştirdik ancak 20 bine yakın talep aldık. Stadyumda güzel bir atmosfer yaratacağız" dedi.
Geçtiğimiz hafta kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da Mönchengladbach, deplasmanda Frankfurt'u 3-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı.
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