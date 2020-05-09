Bundesliga 2 ekiplerinden Dinamo Dresden'de corona virüsü şoku

Almanya 2. Bundesliga ekibi Dynamo Dresden'de iki tane COVID-19 vakası çıktığı kulüp tarafından açıklandı.

Kulübün sportif direktörü Ralf Minge, tüm takımı iki haftalık karantina sürecine alındığını duyurdu. Dynama Dresden yeniden başlayacak ligde 17 Mayıs 2020 tarihinde deplasmanda Hannover ile karşılaşacaktı.

OYUNCULARIN İSMİ AÇIKLANMADI

Yapılan açıklamada corona virüsüne yakalanan futbolcuların isimleri açıklanmadı. Ayrıca Bundesliga 2 ekibi yeniden başlaması gereken lig maçlarına katılamayacak. Dinamo Dresden Sportif Direktörü Ralf Minge yaptığı açıklamada, Gerçek şu ki, önümüzdeki 14 gün içinde ne maçlara ne de antrenmanlara katılabiliriz." dedi.

LİGLER ERTELENECEK Mİ?

Bu gelişmenin ardından gözler Almanya Futbol Federasyonuna çevrildi. Ligleri tekrar başlatma kararı aldıktan sonra fikstürü de açıklayan Almanya Futbol Federasyonu'nun corona virüsü gelişmesinin ardından ligleri erteleyip ertelemeyeceği merak konusu oldu.



