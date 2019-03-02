Bayern Münih zirveye ortak oldu
02 Mart 2019, Cumartesi
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zirveye ortak oldu

Bayern Münih zirveye ortak oldu

'nde (Bundesliga) , deplasmanda 'ı 5-1 mağlup etti ve lider 'la puanını eşitledi.

, Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Park Stadı'nda 'a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 2. dakikada Javier Martinez ve 11. dakikada 'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach 37. dakikada Lars Stindl'in topu filelere göndermesiyle durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 47 ve 90+1. dakikalarda , 75. dakikada da Serge Gnabry ile üç gol daha bulup karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Puanını 54'e çıkaran Bayern Münih, aynı puana sahip lider ile farkı kapattı. Borussia Dortmund averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Borussia Mönchengladbach ise 43 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

  1. 03.03.2019
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