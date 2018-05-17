Sandro Wagner, milli takımı bıraktı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    , milli takımı bıraktı

    <a href="/index/sandro-wagner?id=7b7be5e9-0d16-4da8-8828-32945b3bd185" class="" rel="tag">Sandro Wagner</a>, milli takımı bıraktı

    Almanya Milli Futbol Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosuna çağrılmayan 'in golcü futbolcusu , milli takımı bıraktığını açıkladı.

    Almanya , Rusya'da düzenlenecek için 27 kişilik oyuncu kadrosunu dün açıkladı. Löw'ün forvet hattına SC Freiburg forması giyen Nils Petersen'a yer vermesi, kadroda yer bulamayan 'i kızdırdı. için kadroda kendisini şanslı gören ve bunu dün açıklanan kadroda göremeyen 'in, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve teknik direktör 'e tepki olarak da milli takımı bıraktığını açıkladı. Sandro Wagner, daha önce 8 kez Almanya formasını giyerken, 5 gole de imza attı.

    1. 17.5.2018 10:35
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