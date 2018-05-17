Sandro Wagner, milli takımı bıraktı
Almanya Milli Futbol Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosuna çağrılmayan Bayern Münih'in golcü futbolcusu Sandro Wagner, milli takımı bıraktığını açıkladı.
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası için 27 kişilik oyuncu kadrosunu dün açıkladı. Löw'ün forvet hattına SC Freiburg forması giyen Nils Petersen'a yer vermesi, kadroda yer bulamayan Sandro Wagner'i kızdırdı. 2018 Dünya Kupası için kadroda kendisini şanslı gören ve bunu dün açıklanan kadroda göremeyen Sandro Wagner'in, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve teknik direktör Joachim Löw'e tepki olarak da milli takımı bıraktığını açıkladı. Sandro Wagner, daha önce 8 kez Almanya milli Takım formasını giyerken, 5 gole de imza attı.
- 17.5.2018 10:35
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Toplam 2
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Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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