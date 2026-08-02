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Ziraat Türkiye Kupası
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Alanyaspor'a Kamerunlu forvet

Turuncu-yeşilliler, Vanspor forması giyen İvan Cedric ile anlaştı. 24 yaşındaki Kamerunlu forvet sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Alanyaspor'a Kamerunlu forvet

Alanyaspor, Vanspor FK forması giyen Kamerun asıllı forvet oyuncusu İvan Cedric ile anlaştı. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Vanspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu golcü, Doğu Anadolu ekibi forması altında 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı. Bu karşılaşmaların 31'ine ilk 11'de başlayan Cedric, ligde sahaya çıktığı 33 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken 6 da asist yaptı. Tam adı İvan Cedric Bikoue Embolo olan 22 Aralık 2001 doğumlu oyuncu, İspanya'nın başkenti Madrid'de dünyaya geldi. Kamerun ve İspanya çifte vatandaşlığına sahip olan yetenekli futbolcu, futbola İspanyol kulüplerinin altyapısında adım attı. Kariyerinde AD Alcorcon, Real Valladolid ve Las Palmas gibi ekiplerin formalarını giyen Cedric, bir dönem Barcelona'nın alt takımı olan Barça Atletic kadrosunda da kiralık olarak görev yaptı.

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