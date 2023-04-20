Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

ALANYASPOR'DA VITOR PEREIRA SESLERİ

Sabah'ın haberine göre; daha önce de 2015-16 yılların arasında ve daha sonra 2021-22 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam Vitor Pereira için Süper Lig ekibi Alanyaspor devreye girdi.