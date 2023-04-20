Haberler Alanyaspor Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz günlerde Flamengo'nun görevine son verdiği Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, üçüncü kez Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Daha önce iki dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran Portekizli çalıştırıcının Süper Lig ekibinin başına geçeceği öne sürüldü. İşte o takım ve detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 15:45
Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Flamengo'da 4 ay önce göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik direktör ve ekibiyle imzalanan sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Geçen yıl aralık ayında sözleşme imzalayan Pereira yönetiminde Flamengo, 4 ay içinde 4 turnuvada istediği sonuçları alamadı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Tribünleri dolduran taraftarlar, karşılaşma esnasında "Flamengo'nun sana ihtiyacı yok" tezahüratlarında bulunarak tecrübeli teknik adamın istifasını istediklerini gösterdi.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın Flamengo macerası kabus gibi başlamıştı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Haziran 2015-Ağustos 2016 ve Temmuz 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki dönem Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022'de Dorival Junior yerine Flamengo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

54 yaşındaki teknik adamın Flamengo kariyeri beklediğinden çok daha kısa sürdü.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Vitor Pereira, Brezilya'nın en kaliteli kadrolarından birisine sahip olan Flamengo ile henüz Serie A başlamadan çıktığı 4 kupada da mutlu sona ulaşamadı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Portekizli teknik adam, Flamengo ile ilk finaline Brezilya Süper Kupası'nda Palmeiras karşısında çıktı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Palmeiras rakibini 4-3 mağlup ederek Brezilya Süper Kupası'nı müzesine götürürken Flamengo sezona istediği gibi başlayamadı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Libertadores Şampiyonu olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Flamengo, yarı finalde hiç de beklemediği bir mağlubiyet ile karşılaştı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Brezilya ekibi, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 3-2 mağlup olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösteremedi. Flamengo, Al Ahly'i 4-2 mağlup ederek şampiyonayı 3'üncü sırada tamamladı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ardından 22 Şubat'ta Recopa Sudamericana Finali'nin ilk maçında Ekvador ekibi Independiente del Valle'ye konuk olan Flamengo, deplasmandan 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

1 Nisan'da oynanan rövanş karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup eden Brezilya ekibi, rakibine penaltılarda yenilerek kupayı Ekvador ekibine kaptırdı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Flamengo'ya kötü geçen sezonda en ağır darbeyi ise ezeli rakibi Fluminense vurdu.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Carioca Ligi Finali'nin ilk maçında rakibini sahasında 2-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Flamengo, rövanş karşılaşmasında ise çok ağır bir mağlubiyet yaşadı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Rakibine deplasmanda 4-1 mağlup olan Flamengo, henüz Serie A başlamadan kazanabileceği son kupadan da zaferle ayrılamadı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

ALANYASPOR'DA VITOR PEREIRA SESLERİ

Sabah'ın haberine göre; daha önce de 2015-16 yılların arasında ve daha sonra 2021-22 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam Vitor Pereira için Süper Lig ekibi Alanyaspor devreye girdi.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Akdeniz ekibi, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yanal ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

TEKLİF YAPILDI

Yeni hoca arayışlarına başlayan Alanyaspor'da hedef daha önce Türkiye'de çalışmış bir hoca ile anlaşmak.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Son olarak Flamengo'da görev yapan ancak 3 ay gibi kısa bir sürede kovulan Portekizli teknik adamla temas kuran Alanyaspor yönetimi teklifini yaptı.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Vitor Pereira'nın Alanya'yı bilmesi, şehri sevmesi ve özellikle rahat bir çalışma ortamı sağlanması açısından teklife olumlu bakacağı ifade ediliyor.

Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Alanyaspor yönetimi, deneyimli hocayla anlaşmak için pazarlıklara devam ediyor.

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