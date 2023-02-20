Haberler Alanyaspor Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan Galatasaray maçı için çağrı!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan Galatasaray maçı için çağrı!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından futbol camiası da kenetlendi. Bu anlamda Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçın gelirlerinin tamamının depremzedeler için bağışlanacağı mücadele öncesi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 17:50
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan Galatasaray maçı için çağrı!

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremzedeler için pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Galatasaray ile karışılacakları hazırlık maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diledi. Çok üzüntülü olduklarını aktaran Hasan Çavuşoğlu, "Kolay değil, çok bir süreçten geçiyoruz. Deprem felaketinden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Tabii ki yaraların sarılması için elimizden gelen destekleri veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Bu anlamda depremzede vatandaşlarımıza destek vermek için Galatasaray Spor Kulübü ile işbirliği yaparak hazırlık maçı organize ettik. Hazırlık maçımız, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak "dedi.

"HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

Galatasaray ile oynayacak hazırlık maçının gelirlerinin tamamının depremzedeler için AFAD'a bağışlanacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu anlamda birlik ve beraberlik içinde olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı maça herkesi davet ediyoruz ve tribünleri doldurmayı hedefliyoruz. Alanyaspor yönetimi, Alanya protokolü dahil herkes destek amaçlı maça bilet alarak giriş yapacak. Alanya halkımız böyle konularda özellikle duyarlıdır. Stadyumun bu maçta tıklım tıklım dolu olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Bayram Bektaş'tan olay sözler! "20 yıldır hocalık yapıyorum! Beni bu listeye..." | Ümit Milli Takım'da Arda Turan'ın yardımcısı olacak mı?
Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Malatya'da hayatını kaybeden Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adı okulda yaşatılacak!
Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası!
Kulübünden flaş açıklama! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
Evim Yuvam Olsun kampanyası nedir, kimler başvurabilir?
Şaban ayı orucu hangi günler tutulur, sevabı nedir?
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guiza'dan flaş Barcelona ve Fenerbahçe itirafı! Guiza'dan flaş Barcelona ve Fenerbahçe itirafı! 18:14
Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... 17:04
Manchester United zirveye ortak oldu Manchester United zirveye ortak oldu 16:50
Onur Bulut'tan flaş açıklama! "Beni aldatmak üzerine..." Onur Bulut'tan flaş açıklama! "Beni aldatmak üzerine..." 16:48
Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası! Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası! 16:44
Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu 16:35
Daha Eski
Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga 16:30
Serdar Dursun'dan depremzede Ömer'e ziyaret! Serdar Dursun'dan depremzede Ömer'e ziyaret! 16:17
Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı 16:11
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik! Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik! 16:11
'Türkiye' yazılı topa vurmayan Enes'e Trabzonspor forması! 'Türkiye' yazılı topa vurmayan Enes'e Trabzonspor forması! 16:10
Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor 15:57