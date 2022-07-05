Haberler Alanyaspor Alanyaspor'dan 2 transfer birden! Jure Balkovec ve Cem Çelik imza attı

Alanyaspor'dan 2 transfer birden! Jure Balkovec ve Cem Çelik imza attı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'dan 2 transfer birden geldi. Akdeniz ekibi, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı. Her iki futbolcuya Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İşte sözleşme detayları...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 23:26
Alanyaspor'dan 2 transfer birden! Jure Balkovec ve Cem Çelik imza attı

Alanyaspor, Fatih Karagümrük'te forma giyen 27 yaşındaki sol bek Jure Balkovec ve PTT 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Çelik için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Törende Balkovec ile 2+1 yıllık, Cem Çelik ile ise 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sol bek eksikliklerini Balkovec ile giderdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Kendisi zaten başarılı bir oyuncu. Herkesin bildiği bir oyuncu. Alanyaspor'u tercih ettiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Karagümrük'teki başarısını Alanyaspor'da da daha artarak devam ettireceğine inandığımız bir futbolcu. Hem camiamıza hem de oyuncumuza hayırlı olsun aramıza hoş geldi." dedi.

Cem Çelik'in de kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu belirten Çavuşoğlu, yetenekli oyuncuyu kadrolarına katmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Balkovec ise, kariyerinde yeni bir etaba geçtiğini, takım için elinden gelenin en iyisin yapacağını kaydetti.

Cem Çelik de, Alanyaspor camiasının bir ferdi olmanın verdiği mutluluğu ve gururu yaşadığını belirterek "Bu uzun yolda inşallah kendimi de ilk önce Alanyaspor camiasına kanıtlayarak Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe orta sahaya Brezilyalı yıldızı getiriyor! Golcü transferinde 2 yeni aday...
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
G.Saray bombaları patlatıyor! İmzalar peş peşe gelecek
William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor’da Farioli neşteri!
Genç maestro Alanyaspor’da
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir? - 2022 KURBAN BAYRAMI
KURBAN ETİ KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA YENİR, NASIL DİNLENDİRİLİR?
ARİFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI'NDA OKUNACAK DUALAR
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek 23:15
Başakşehir'de ayrılık! Adanaspor'a kiralandı Başakşehir'de ayrılık! Adanaspor'a kiralandı 23:14
Pelkas'tan Jesus sözleri! "Plana sadık kalmalıyız" Pelkas'tan Jesus sözleri! "Plana sadık kalmalıyız" 22:27
İsmail Yüksek: Bugünlerin hayalini kurdum İsmail Yüksek: Bugünlerin hayalini kurdum 22:15
Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri 22:04
William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da! William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da! 21:38
Daha Eski
Jesus'lu F.Bahçe yine kazandı! Jesus'lu F.Bahçe yine kazandı! 21:23
Viktoria Zeynep Güneş kurbağalamada altın madalya kazandı Viktoria Zeynep Güneş kurbağalamada altın madalya kazandı 20:53
Spor Toto 1. Lig'de fikstür çekildi Spor Toto 1. Lig'de fikstür çekildi 20:19
Weghorst KAP'a bildirildi! İşte alacağı maaş Weghorst KAP'a bildirildi! İşte alacağı maaş 20:03
Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı CANLI Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı CANLI 19:26
Muleka Beşiktaş'ta! İşte ödenecek rakam... Muleka Beşiktaş'ta! İşte ödenecek rakam... 19:24