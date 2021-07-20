Alanya coştu! Famara-Miha

Ligin güçlü temsilcilerinden Alanyaspor kadrosunu önemli isimlerle takviye etti. Akdeniz temsilcisi aynı gün hem forvet hem de stoper transferini bitirdi. Turuncuyeşilliler, geçen sezon Bristol City'de oynayan golcü Famara Diedhiou'yu renklerine bağladı. 28 yaşındaki forvet, Bristol City'de çıktığı 169 mücadelede 51 gol kaydederken, 9 da asist yaptı. Alanyaspor, aynı zamanda son olarak Sochi'de oynayan 31 yaşındaki stoper Miha Mevlja'yı da renklerine bağladı. Sloven savunmacı 3 yıllık imza attı.



SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Alanyaspor'da geçen sezon savunma hattında Tzavellas ile Caulker oynuyordu. İki oyuncu da yaz transfer döneminde takımdan ayrıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu "Tzavellas gittikten sonra stoperde eksiğimiz vardı. Miha ile 3 yıllık kontrat imzaladık. Kendisini çok sayıda kulüp istiyordu ama o bizi tercih etti. İnşallah hayırlı bir sezon geçirir ve kulübümüze faydalı olur" dedi. Çavuşoğlu, forvet pozisyonuna aldıkları Famara Diedhiou'nun da takıma önemli katkıları olacağını belirtti.



BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Miha Mevlja imzası sonrası şunları söyledi: "Benim için yeni bir deneyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'ye iyi tanıyorum. Alanya ile ilgili çok güzel sözler duydum. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onları mutlu edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tamamıyla konsantreyim."