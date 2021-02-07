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Alanya son anda

25’te Talbi ile öne geçti. 32’de penaltıdan skoru eşitledi. 90+5’te , 'a maçı getirdi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Alanya son anda

Süper Lig'de bu sezon parlayan takımlarından Alanya, evinde 'yi eli boş gönderdi. 25. dakikada ekibi öne geçti. Melnjak'ın arka direğe ortasına Talbi iyi yükselerek vurdu: 0-1. 32'de , Dabidson'a penaltı yaptırdı. Topun başına gelen Bareiro fileleri sarstı: 1-1. 35'te gol attı ama öncesinde faul tespit edildi.

KIRMIZI ÇIKTI
90+5. dakikada öne geçti. Salih Uçan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde, , önüne düşen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1. Gol sonrası yaşanan gerginlikte Alanya kulübesinden yardımcı antrenör kırmızı, maçı yedek kulübesinde takip eden sarı kart gördü.

3 MAÇTA SADECE 1 PUAN
Sumudica, Rize'nin başında çıktığı 3 maçta sadece 1 puan çıkarabildi. 'ye ilk maçında 1-0 kaybeden Rumen hoca, ile 1-1 berabere kalmıştı.

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