Alanya son anda

Süper Lig'de bu sezon parlayan takımlarından Alanya, evinde Rize'yi eli boş gönderdi. 25. dakikada Karadeniz ekibi öne geçti. Melnjak'ın arka direğe ortasına Talbi iyi yükselerek vurdu: 0-1. 32'de Emir Dilaver, Dabidson'a penaltı yaptırdı. Topun başına gelen Bareiro fileleri sarstı: 1-1. 35'te Salih Uçan gol attı ama öncesinde faul tespit edildi.

KIRMIZI ÇIKTI

90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde, Mustafa Pektemek, önüne düşen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1. Gol sonrası yaşanan gerginlikte Alanya kulübesinden yardımcı antrenör Francesco Farioli kırmızı, maçı yedek kulübesinde takip eden Boldrin de sarı kart gördü.

3 MAÇTA SADECE 1 PUAN

Sumudica, Rize'nin başında çıktığı 3 maçta sadece 1 puan çıkarabildi. F.Bahçe'ye ilk maçında 1-0 kaybeden Rumen hoca, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.