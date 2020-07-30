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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Alkışlar Alanya’ya

Alkışlar Alanya’ya

finaline gelecek sezon giyeceği yeni formayla çıkan , alkışlanacak bir harekete imza attı. Kamuflaj desenli yeni formasını görücüye çıkaran temsilcisi, bu elde edilecek gelirin yüzde 10'unu 'na bağışlayacağını duyurdu.

finaline gelecek sezon giyeceği yeni formayla çıkan , alkışlanacak bir harekete imza attı. Kamuflaj desenli yeni formasını görücüye çıkaran temsilcisi, bu elde edilecek gelirin yüzde 10'unu 'na bağışlayacağını duyurdu. Bu karar futbol kamuoyunda büyük takdir toplarken, yeni formalar da futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.
  1. 30.7.2020
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