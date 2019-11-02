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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Lider evinde kayıp!

Lider Alanyaspor evinde kayıp!

'in 10. haftasında Aytemiz , Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ile 0-0 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu riske attı.

'in 10. haftasında Aytemiz , sahasında 'i konuk etti.

Karşılaşmanın 17. dakikasında deplasman ekibinde İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle yerini Robinho'ya bıraktı.

İlk yarıda geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Mücadelede ikinci yarı karşılıklı ataklarla sürse de, iki takım da fileleri havalandıramadı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu skorla Alanyaspor 19 puan ile zirvede yerini korurken, Başakşehir 16 puan ile 5. sırada yer aldı.

  1. 02.11.2019
  2. Güncelleme: 02.11.2019 19:34
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