Lider Alanyaspor evinde kayıp!
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu riske attı.
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Karşılaşmanın 17. dakikasında deplasman ekibinde İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle yerini Robinho'ya bıraktı.
İlk yarıda geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
Mücadelede ikinci yarı karşılıklı ataklarla sürse de, iki takım da fileleri havalandıramadı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu skorla Alanyaspor 19 puan ile zirvede yerini korurken, Başakşehir 16 puan ile 5. sırada yer aldı.
- 02.11.2019
- Güncelleme: 02.11.2019 19:34
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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