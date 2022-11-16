Aktüel haberleri (16.11.2022)

Sırbistan'a 77-76 yenilerek Dünya Kupası şansını kaybeden A Milli Takım'da Wilbekin'in 1.09 saniye kala 2'de 0 atması akıllara Cedi Osman'ı getirdi. Fransa'ya karşı 2'de 0 atan Cedi, Euro Basket'te Fransa'ya elenilmesinde pay sahibiydi.



Manchester United'da tartışılan Ronaldo, milli takımda da sıcak karşılanmadı. Bruno Fernandes'in, soğuk tavırları çok konuşuldu. CR7, idmanda da Cancelo ile sorun yaşadı. İkili arasındaki konuşma sosyal medyada gündem oldu.



Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye yeni gururlar yaşatmayı hedefliyor. Teknik Direktör Osman Çakmak, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nı kazanacaklarını söyledi.



Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. haftasında Türk derbisinde Nesibe Aydın, Bursa Uludağ ile karşılaşacak. İki Türk takımının mücadelesi 17.00'da başlayacak. Aydın'ın 1 galibiyetli olduğu grupta, Bursa temsilcisi henüz siftah yapmadı.



LA Clippers, Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 122-106'lık skorla geçti. Sezonun 12. yenilgisini yaşayan Rockets'ta yaklaşık 30 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 16 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik katkı sağladı.