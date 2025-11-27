Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Faslı orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Tecrübeli orta saha oyuncusu, çarşamba günü hocasıyla birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"NEDEN REAL BETIS'TE KALMAYAYIM?"
Amrabat, toplantıda Real Betis'teki geleceğine de değindi. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada, "Futbolda gelecek hakkında konuşmak her zaman zordur. Burada mutluyum; çok güzel bir şehir. Hiçbir şey vaat edemem çünkü bu kararları tek başıma almıyorum. Neden burada kalmayayım? Bakalım neler olacak." ifadelerini kullandı.
Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.