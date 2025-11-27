CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Faslı orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 13:55
Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

Dünyaca ünlü birçok yıldızı renklerine bağlayarak adından söz ettiren sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollarını ayırmıştı.

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat olmuştu.

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da zorunşlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Faslı oyuncunun bonservisini 12 milyon Euro karşılığında almıştı.

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

29 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası geçtiğimiz eylül ayında Real Betis'e kiralanmıştı.

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla eleştirilen Amrabat, İspanyol ekibinde Teknik Direktör Manuel Pellegrini'nin vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

Tecrübeli orta saha oyuncusu, çarşamba günü hocasıyla birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

"NEDEN REAL BETIS'TE KALMAYAYIM?"

Amrabat, toplantıda Real Betis'teki geleceğine de değindi. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada, "Futbolda gelecek hakkında konuşmak her zaman zordur. Burada mutluyum; çok güzel bir şehir. Hiçbir şey vaat edemem çünkü bu kararları tek başıma almıyorum. Neden burada kalmayayım? Bakalım neler olacak." ifadelerini kullandı.

Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! Fenerbahçe...

Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

