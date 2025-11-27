TRANSFER HABERİ | Galatasaray aradığı stoperi Rusya'da buldu! İşte sunulacak teklif

Savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcularla beraber rotasyonda sorun yaşayan Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fichajes'in haberine göre sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde olan Zenit'in Brezilyalı stoperi Nino için 15 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.