TRANSFER HABERİ | Galatasaray aradığı stoperi Rusya'da buldu! İşte sunulacak teklif
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar savunma bölgesine takviye yapmayı planlarken bu doğrultuda sürpriz bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan o habere göre Galatasaray, Rus ekibi Zenit'te forma giyen o isim için bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında alınan sürpriz mağlubiyet sonrasında Galatasaray hareketli günlerden geçiyor.
Bir yandan Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren ve sakatlıkları bulunan yıldızlarını dev maça yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılar, diğer yandan da ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcularla beraber rotasyonda sorun yaşayan Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fichajes'in haberine göre sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde olan Zenit'in Brezilyalı stoperi Nino için 15 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Zenit'in 2024 yılında 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Nino için bu teklifi kabul edebileceği belirtildi.
İŞTE O HABER
Haberde ayrıca Nino'nun, oyunu mükemmel okuması, bire bir pozisyonlardaki gücü ve hava toplarındaki güvenilirliğiyle öne çıkarken özelliklerle, hem Brezilya hem de Rusya'daki kilit roller üstlendiği belirtildi.
Ayrıca 28 yaşındaki stoperin üst düzey ve şampiyonluk iddiası bulunan takımlarda oynaması, Galatasaray gibi medya baskısının ve sonuç alma ihtiyacının sürekli olduğu zorlu bir ortama hızla uyum sağlamasını sağlayacağı aktarıldı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Nino'yu ayrıca Brezilya'dan kulüplerin istediği ancak finansal olarak oyuncunun maliyetini karşılamaları pek mümkün olmadığı belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'ın da güçlü mali yapısı ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Nino'nun transfere sıcak baktığı aktarıldı.
Zenit ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Nino'nun Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. Rus ekibinin forması ile bu sezon 15 maça çıkan stoper 1 asistlik katkı sağladı.