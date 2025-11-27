Monaco'lu Salisu’dan Galatasaray mesajı! “Kazanmaktan başka çaremiz yok”

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Monaco, deplasmanda Pafos ile 2-2 berabere kalarak kritik bir fırsatı kaçırdı. Mücadelenin 88. dakikasında kendi ağlarını havalandıran Muhammed Salisu, buna rağmen gösterdiği performansla maçın en iyisi seçildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki stoper, takımın savunmada iyi olduğunu ancak hücumda zihniyet problemi yaşadığını belirtti:

"İyi savunma yapıyoruz ama doğru zihniyete sahip oyunculara ihtiyacımız var. 90 dakika boyunca pes etmeyen, her an oyunda kalan oyuncular… Savunmada işler yolunda; koşuyoruz, birbirimize yardım ediyoruz. Ama hücumda aynı istikrar yok. Hücumda şanslarımızı daha iyi değerlendirip savunmaya daha doğru dönmeliyiz."

"GALATASARAY MAÇINI KAZANMALIYIZ"

Pafos beraberliğinin ardından tur şansına hala inanıp inanmadığı sorulan Salisu, gözlerini bir sonraki maç olan Galatasaray karşılaşmasına çevirdi:

"Evet, hala hayattayız. Galatasaray'la oynayacağımız bir sonraki maçı kazanmalıyız. Taraftarlarımızın önünde iyi oynamalıyız. Onların desteğine ve bize inanmalarına ihtiyacımız var."

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada 6 puan toplayan Monaco, gruptaki hayati önem taşıyan maçta 9 Aralık'ta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.