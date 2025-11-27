CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi! Satışa sıcak bakıyorlar

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Devre arası transferi için orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Polonya’da Gornik Zabrze forması giyen Patrik Hellebrand ile ilgilendiği öne sürüldü. Maddi sıkıntılar yaşayan kulübün oyuncu satışına sıcak baktığı aktarıldı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 12:35
Ocak ayında orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın Polonya Ektraklasa ekibi Gornik Zabrze forması giyen 26 yaşındaki Çekyalı orta saha Patrik Hellebrand'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Polonyalı gazeteci Lukasz Olkowicz'in haberine göre siyah-beyazlı kulübün oyuncuyla ilgilendiği ve transfer etmek istediği belirtildi. Haberde ayrıca mali durumu sıkıntılı olan Gornik Zabrze'nin oyuncuyu satmaya sıcak bakabileceği ve Beşiktaş'ın da Polonya ekibinin istediği bonservis bedelini ödeyebilecek durumda olduğu aktarıldı.

İŞTE O HABER

Asıl mevkisi 10 numara olan Patrik Hellebrand, 6 ve 8 numara olarak da görev yapabiliyor. Bu sezon Gornik Zabrze forması ile 15 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı ve takımının Polonya Ligi'nde ilk sırada yer almasında önemli rol oynadı. Kasım ayındaki milli takım penceresinde de ilk kez Çekya'dan davet alan Hellebrand, San Marino karşısında ilk kez milli formayı giymenin sevincini de yaşadı.

