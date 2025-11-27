Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini! Lig etabını kaçıncı sırada tamamlayacak?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun 5. haftası tamamlandı. Galatasaray, evinde ağırladığı Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak turnuvadaki 3 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 5 maçta topladığı 9 puanla genel sıralamada 14. basamakta yer alıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, lig aşamasında kalan üç hafta boyunca sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

YAPAY ZEKADAN GALATASARAY TAHMİNİ

5.haftanın ardından yapay zeka destekli veri platformu Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi lig etabının olası 8. hafta puan tablosunu yayımladı. Hazırlanan tahminde takımların sıralamalarıyla birlikte ilk 8'e kalma ve play-off oynama ihtimalleri de hesaplandı.

Paylaşılan verilere göre Galatasaray'ın:

- Sezonu 17. sırada tamamlama ihtimali yüksek.

- Play-off oynama şansı yüzde 93 olarak belirlendi.

- İlk 8'e girme ihtimali ise yüzde 4 düzeyinde kaldı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ

Yapay zekaya göre Galatasaray'ın 17. sırada bitirmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri Newcastle United veya Tottenham Hotspur olacak.

İLK 8'İN FAVORİLERİ BELLİ

Model, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 8'de tamamlama ihtimali en yüksek takımları ise şöyle sıraladı:

Arsenal

Bayern Münih

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Inter

Chelsea

Manchester City

Borussia Dortmund