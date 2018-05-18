Akhisar kupayla tur atacak – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Akhisar kupayla tur atacak

    Akhisar kupayla tur atacak
    'nı kazanan Akhisarspor, bugün Osmanlı'yı konuk edecek. Kupa finalinin ardından ligdeki kritik Kayseri deplasmanı nedeniyle kutlama yapmayan Akigo, kümede kalmayı garantilemesinden sonra kupayı bu karşılaşmayla taraftarlarıyla buluşturacak.
    1. 18.5.2018
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