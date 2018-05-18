Akhisar kupayla tur atacak
- 18.5.2018
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
Akhisar kupayla tur atacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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