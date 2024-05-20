Mario Balotelli'den Adana Demirspor açıklaması! Yeni durağı...

Sezon başında Sion'dan Adana Demirspor'a dönen Mario Balotelli, Mavi Şimşeklerde ikinci dönemine başladı. Adana Demirspor'la 1+1 yıllık kontrat imzalayan Balotelli geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Sergio Agüero'nun canlı yayın konuğu olan Balotelli, opsiyonunu kullanmayacağını ve sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılacağını açıkladı.

"HAYALİM BOCA JUNIORS"

Balotelli, "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta, Bombonera'da oynamak" ifadelerini kullandı.

AGÜERO RIQUELME'YE SESLİ MESAJ GÖNDERDİ

İtalyan forvetin bu sözlerinin ardından Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj gönderen Agüero, "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor. Haziran ayında serbest kalacak" şeklinde konuştu.

Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Balotelli 939 dakika sahada kaldı ve 7 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.