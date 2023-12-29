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Adana Demirspor Younes Belhanda ile yollarını ayırdığını açıkladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:04 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:10
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Adana Demirspor Younes Belhanda ile yollarını ayırdığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Her şey için teşekkürler Belhanda...

Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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