SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mario Balotelli yeniden Adana Demirspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Balotelli ile 1+1 yıllığına anlaştı.

Balotelli, daha önce de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi-lacivertli formayla 2021-2022 sezonunda 33 resmi maçta 19 gol atan İtalyan futbolcu, geçen sezonun başında 2 karşılaşmada görev aldıktan sonra İsviçre'nin Sion ekibine transfer olmuştu.

🆕 Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/VqRen0wR6y — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 15, 2023

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, da sosyal medya hesabından Mario Balotelli ile anlık bir fotoğrafını yayınladı.

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