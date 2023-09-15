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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mario Balotelli yeniden Adana Demirspor'da!

Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli'yle 1+1 yıllığına anlaştığını resmen duyurdu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da İtalyan futbolcuyla ilgili taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 17:20 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 17:57
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Mario Balotelli yeniden Adana Demirspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Balotelli ile 1+1 yıllığına anlaştı.

Balotelli, daha önce de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi-lacivertli formayla 2021-2022 sezonunda 33 resmi maçta 19 gol atan İtalyan futbolcu, geçen sezonun başında 2 karşılaşmada görev aldıktan sonra İsviçre'nin Sion ekibine transfer olmuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, da sosyal medya hesabından Mario Balotelli ile anlık bir fotoğrafını yayınladı.

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