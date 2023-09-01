Alkışlar Adana Demir'e

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, Genk karşısında elinden geleni yaptı ama turu geçemedi. Deplasmanda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Belçika ekibini Adana'da konuk eden temsilcimiz, rakibini 1-0 yenerek maçı uzatmalara götürdü. 45+9'da Cherif Ndiaye'nin kaçırdığı penaltı sonrası tamamladığı golle 1-0 öne geçen Demirspor, ikinci yarı zor anlar yaşadı.

DİREKTEN DÖNDÜK!

Üç oyuncusunu sakatlıklar nedeniyle çıkarmak zorunda kalan Mavi Şimşekler, rakibin 90+9'da bir topunun direkten döndüğü maçı 1-0'la uzatmalara taşıdı. Uzatmada iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince penaltı atışlarına gidildi. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Adana Demirspor, penaltı atışları sonrasında rakibine 5-4 kaybedip Avrupa'ya veda etti.

KLUIVERT: ŞANSSIZLIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Karmaşık duygular içerisindeyim. Penaltılarla kaybettik ama maçın geneline baktığımızda iyi oynadığımız bir maçtı. 1-0'la galip gelmeyi de başardık. Penaltılar biraz şans işi. Bizi destekleyen taraftarlarımızı mutlu etmek istedik ama penaltılarda elendik. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler" dedi.

SANCAK: MUHTEŞEM OYNADIK AMA OLMADI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonunda şunları söyledi: "118. dakikada Belhanda atabilseydi direkt bitmişti maç. Oyuncuların hepsi üzgün. Kaldırın kafanızı dedim. Muhteşem oynadınız. Çok üzücü, futbolda bunlar var. Penaltıya bakıyorsun direğe çarpıyor, bari çarp gir. Önümüze bakacağız.

ADANA'NIN CHERIF'İ

Adana Demirspor'un Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye Genk karşısında da ağları havalandırdı. 90+9'da penaltı atışını kaleciye nişanlayan Cherif, dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi. 27 yaşındaki oyuncu böylece Avrupa'da oynanan üç maçta da golünü attı. 2. ön elemede Cluj'a bir, 3. ön elemede Osijek'e iki, dün de Genk'e bir gol atan Cherif 6 maçta 4 gole ulaştı.

6 MAÇTA 3 GALİBİYET AMA GRUPLAR YOK!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan ekibi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti. İlk kez Avrupa'da yer alan Adana ekibi, 6 karşılaşmada normal sürelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı ancak gruplara çıkamadı.

ÜÇ SAKATLIK BİRDEN

Genk maçında üç önemli isim sakatlandı. Kaleci Ertaç Özbir, sol baldırından sakatlanıp yerini 59'da Karacic'e bıraktı. 87'de ise stoper Semih ile golü atan Cherif sakatlandı. Maçın iki yıldız ismi yerini Manev ve Niang'a bıraktı.

MUHTEŞEM KOREOGRAFİ

Yeni Adana Stadı'nda muhteşem bir görsel şölen vardı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran Adana Demirsporlu taraftarlar, Genk önünde takımlarını büyük coşkuyla destekledi. Karşılaşma öncesinde kale arkası tribünde açılan pankartla hem 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı hem de "Zafer" vurgusu yapıldı. Türkiye haritası üzerinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin resmedildiği dev pankartın altına "Zafer En Çok Bize Yakışır" yazıldı. Ayrıca, "Armaya verdik ömürlük sözü işte bu sevdanın öyküsü" pankartı asıldı.