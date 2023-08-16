Kluivert: “Konsantrasyonumuzu kaybetmeden maça çıkacağız”

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında NK Osijek ile karşılaşacak olan Adana Demirspor öğle saatlerinde Osijek'e geldi. Bir süre otelde dinlenen Adana Demirspor, 19.30'da Opus Arena'ya geçerek yarınki maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman öncesi basın toplantısında gazetecilere konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Biliyorsunuz ki çok çok tarihi öneme sahip bir maça çıkacağız. İlk sonuç bizim için çok önemliydi ama biz hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu kaybetmeden bu maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynamak zorundayız. İlk sonucu unutarak bu maça da bu mantaliteyle çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Takımın kalecilerinden Goran Karacic ise, "Yarın tabii ki de çok zorlu karşılaşma bekliyoruz. Ancak biliyorsunuz ki bu bizim için çok zor gözüken bir şey olmasa da biz aile olarak her yere gidiyoruz. Türkiye ligindeki deneyimlerimize göre de ne kadar zor bir maç olacağını biliyoruz. Ancak biz aile olarak her yere gidiyoruz ve bu maçta yarın onu da göstereceğiz" diye konuştu.