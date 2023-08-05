Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Bunu alıyoruz

Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında ağırladığı Cluj'u uzunca bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçın 90+3. dakikasında attığı golle 2-1 mağlup edip bir üst tura çıktı. Maçın ardından sahaya inen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj forması giyen Arlind Ajeti ile özel olarak ilgilendi. Başkan Sancak, sportif direktör Gökhan Öztürk'e göstererek "Bunu alıyoruz" dedi. Öztürk de gerekeni yapacağını söyledi. Sancak'ın çok beğendiği Ajeti, 29 yaşındaki ve stoper bölgesinde görev yapıyor. Cluj ile sözleşmesi 2025'te bitecek olan 1.84 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 400 bin euro. Arnavutluk Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen ve 1 gol kaydeden deneyimli futbolcu, stoper ve sağ bek oynayabiliyor. Kardeşleri Albian Ajeti Glasgow Rangers, Adonis Ajeti ise FC Rapperswil-Jona'da oynuyor. Adana Demirspor'un, İsviçre doğumlu futbolcu için girişim yapması bekleniyor.