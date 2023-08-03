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Adana Demirspor 2 - 1 Cluj (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Cluj'ü 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez tur atlamayı başardı. 3. tura yükselen Mavi Şimşekler'in rakibi Osijek oldu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 23:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 23:29
Adana Demirspor 2 - 1 Cluj (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında CFR Cluj'ü 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Adana ekibi, bu turda Hırvatistan temsilcisi NK Osijek ile karşı karşıya gelecek.

12'nci dakikada Adana Demirspor'da savunmanın arkasına sarkıp topla buluşan Ndiaye, sağ kanattaki Yusuf Sarı'ya pas verdi. Yusuf Sarı topu düzeltip uzak köşeye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17'nci dakikada kontra atağa çıkan CFR Cluj'de sol kanattaki Avounou, çalımlarla çizgiye indi. Avounou'nun ortasında rakip savunma arasından yükselen Birligea kafa vuruşunu yaptı, top direkten oyun alanına geri döndü.

28'inci dakikada CFR Cluj'da orta alanda topla buluşan Yeboah, kafayla Birligea'ya pasını aktardı. Ceza sahasına giren Birligea'nın şutunda top yandan auta çıktı.

43'üncü dakikada sol kanattan korner vuruşu kullanan Adana Demirspor'da topun başına geçen Belhanda, topu ön direğe ortaladı. Koşu yapan Akintola, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

63'üncü dakikada kontra atağa çıkan CFR Cluj'da Yeboah, havadan gelen topu kafayla defansın arkasına sarkan Birligea'ya gönderdi. Birligea, çalımlarla ceza sahasına girmek isterken Gravillion'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi ve Gravillion'a kırmızı kart çıktı.

68'inci dakikada CFR Cluj'da penaltı kullanmak için topun başına Vasile Mogos geçti. Mogos'un yerden sert şutunda kaleci Karacic'in müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu: 1-1.

80'inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına Yusuf Sarı geçti. Kaleyi cepheden gören noktadan direkt kaleye vuran Yusuf Sarı'nın şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

90+1'inci dakikada CFR Cluj'da Konoplianka sol kanattan çalımlarla ilerleyip, orta sahadan bindiren Muhar'a pas attı. Muhar'ın ceza sahası dışından yaptığı şutta, kaleci Karacic iki hamlede topu kontrol etti.

90+3'üncü dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına geçen Stambouli, ceza sahası yayı üzerindeki Belhanda'ya pasını attı. Bekletmeden aradan gönderilen topta rakip savunmanın arkasına sarkan Ndiaye, plase şutla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü tura yazdırdı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Ruben Wyns

ADANA DEMİRSPOR: Karacic - Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 90+2 Dorukhan Toköz), Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 90+10 Nani), Akintola (Dk. 69 Manev), Cherif Ndiaye

CFR CLUJ: ﻿Sava - Camora, Ajeti, Muhar, Kresic, Mogos, Krasniqi (Dk. 75 Konoplianka), Avounou (Dk. 75 Tachtsidis), Cvek (Dk. 90+5 Otele), Yeboah (Dk. 75 Manea), Birligea (Dk. 75 Betancor)

GOLLER: Dk. 43 David Akintola, Dk. 90+4 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 68 (P) Mogos (CFR Cluj)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Gravillion (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Svensson, Ndiaye (Adana Demirspor), Birligea, Ajeti, Cvek, Tachtsidis (CFR Cluj)

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