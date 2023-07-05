Yunus'a talibiz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ajansspor'da katıldığı programda transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Sancak, 2 sezon önce G.Saray'dan kiraladıkları ve oynadığı futbolla iz bırakan Yunus Akgün'ü tekrar takımlarında görmek istediklerini söyledi. Sancak, "Yunus Akgün, şu anda Galatasaray'ın oyuncusu. Kadrolarında düşünmezlerse talip oluruz" diye konuştu.

JOSPIN TAMAM

Başkan Murat Sancak'ın Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'la kontratı biten Burundili orta saha Jospin Nshimirimana'yı istediklerini de belirtti. Sancak, 21 yaşındaki genç futbolcuyla el sıkıştıklarını ifade etti. Nshimirimana, 2020- 21'de transfer olduğu Malatya ekibinde 44 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Burundi Milli Takımı'nda da 14 maçta görev aldı ve 8 gol kaydetti.

ONYEKURU'YU SATABİLİRİZ

Başkan Murat Sancak, satın alma opsiyonunu kullandıkları Onyekuru'yu iyi teklif gelirse satabileceklerini vurguladı. Sancak, "Onyekuru'yu mecbur 3.5 milyon Euro'ya aldık. Anderlecht, Club Brugge ve Arabistan'dan teklifler var. İyi teklif gelirse gönderebiliriz" dedi.

BELHANDA HOCA OLACAK

Faslı 10 numaraları Younes Belhanda'ya teklifler olduğunu belirten Başkan Murat Sancak, şunları söyledi: "Belhanda'ya teklifler var. Göndermeyi düşünmüyorum. Bu takımın bel kemiği. Burada futbolu bırakmasını ve teknik direktör olmasını istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.