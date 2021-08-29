Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar dileriz." denildi.

Mavi lacivertli takımla Süper Lig'de 3 maça çıkan Aybaba, 2 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti.

TARAFTARLAR AYBABA'YI İSTİFAYA DAVET ETTİ



Adana Demirspor'un Konyaspor ile oynadığı maç öncesi sosyal medyada Samet Aybaba'nın görevinden ayrılacağı ile ilgili söylentiler ortaya atılmıştı. Maç sonrası ise bazı taraftarlar Twitter'da attıkları tweetler ile Samet Aybaba'yı istifaya davet ederken, bazı taraftarlar da tecrübeli teknik adama destek çıktı.

BALOTELLI İLE YILDIZI BARIŞMADI



Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin tepkisi maça damga vurmuştu.

Konyaspor ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli golcü, son derece etkisiz bir performans sergiledi ve 57. dakikada yerini Ezeh'e bıraktı. Bu oyuncu değişikliği sonrasında Balotelli'nin tepkileri mücadeleye damga vurdu.

TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK ATTI



57. dakikada yerini Ezeh'e bırakan Balotelli, yedek kulübesine geldikten sonra adeta ortalığı birbirine kattı. İtalyan yıldız, öfkeyle etrafına bağırdı. Yanında oturan takım arkadaşının koluna da yumruk atan Balotelli'nin o anları sosyal medyada büyük tepki çekti.