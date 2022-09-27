Ümit Millilerin maçı A SPOR’da

Ümit Milli Takımımız, bugün saat 20.00'de A Spor'dan yayınlanacak özel maçta, yeni kadrosuyla Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Gürcistan'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maç, 2002 ve üstü doğumlu futbolculardan kurulacak yeni kadrosuyla oynayacağı ilk karşılaşma olma özelliğini de taşıyor.

U-19 TAKIMI TESELLİ OLDU

A Takımın Faroe Adaları'na yenilerek skandal bir sonuç aldığı haftada yüzümüzü 19 Yaş Alt Altı ekibi güldürdü. Ayyıldızlılar, Azerbaycan'ı 5-1'lik skorla mağlup etmeyi bildiler. Gollerimizi Hamza Akman (2), Ayberk Karapo, Emir Ortakaya ve Burak İnce (pen.) kaydetti. Hamza Akman maçın oyuncusu seçildi.