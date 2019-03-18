Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı
18 Mart 2019, Pazartesi
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hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, dün takımlarında maç oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise koordinasyon çalışması ile idmana başladı.

Pas çalışması ile devam eden idman top kapma çalışması ile sona erdi.

tedavisi süren Abdurrahim Dursun ise takımdan ayrı olarak bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

GÜVEN YALÇIN'DAN ZİYARET

idmanını, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen genç futbolcu Güven Yalçın da kenardan izledi.

İdman sırasında teknik direktör Vedat İnceefe ile Güven keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

'daki hazırlıklarını 20 Mart Çarşamba günü tamamlayacak milliler, karşılaşma için Arnavutluk'a gidecek.

  1. 18.03.2019
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