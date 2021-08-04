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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Sydney Mclaughlin altın madalyayı rekorla kazandı!

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanı sürüyor. Kadınlar 400 metre engellide yarışan ABD'li Sydney Mclaughlin, 51.46'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 07:43
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Sydney Mclaughlin altın madalyayı rekorla kazandı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde kadınlar 400 metre engellide ADB'li Sydney Mclaughlin, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Kadınlar 400 metre engelli yarışında Mclaughlin, 51.46'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı ve kendisine ait (51.90) dünya rekorunu geliştirdi.

Kişisel en iyi derecesini yapan ABD'li Dalilah Muhammad, 51.58 koşarak bir önceki dünya rekoru derecesini geçmesine rağmen gümüş madalyada kaldı. 52.03'lük derecesiyle üçüncü olan Hollanda'dan Femke Bol ise bronz madalya elde etti.



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