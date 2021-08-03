Aslansın sen Rıza!

130 kiloda mücadele veren Rıza, yarı finalde dün bronz madalya için mindere çıktı. Rakibi İranlı Amin Mirzazadeh'e karşı üstün bir performans sergileyen tecrübeli güreşçimiz hata yapmadan rahat bir müsabaka sonrasında zafere uzandı. Rıza arka arkaya çırpmalarla 7-0 öne geçti. Ardından 2 sayı vermesine rağmen maçı 7-2 kazandı. Bronz madalyayı boynuna taktı.



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Rıza Kayaalp, bu madalya ile adını tarihe kazıdı. 2012 Londra'da bronz aldıktan sonra 2016 Rio'da gümüş madalya kazanmıştı. 2020 Tokyo'da da bronzu kaptı. Kayaalp rahmetli Hamit Kaplan'dan sonra 3 Olimpiyatta da madalya kazanan 2. Türk güreşçi olarak spor tarihine geçti. Rıza "Belki İstiklal Marşımızı dinletemedik ama ülkeme hizmet ettiğim için mutluyum. Bundan sonra da terimizi ay-yıldızlı bayrak için dökmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.