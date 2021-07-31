Haberler Tokyo 2020 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u arayarak başarısından ötürü tebrik etti.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanan Mete Gazoz ile telefonda konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. İnşallah seninle Türkiye'de bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum."

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