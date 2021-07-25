2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye günü iki bronz madalyayla bitirdi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ikinci gününde 6 altın, bir gümüş ve 4 bronzla madalya sayısını 11 çıkaran Çin'in ardından Japonya 5 altın ve bir gümüşle ikinci sırada yer aldı. ABD ise 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.

Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle: