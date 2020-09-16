Yüzme seferberliği

Doğuştan kolları olmayan dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun adının verildiği yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ümraniye'de hizmete girdi. Bakan Kasapoğlu, "Yıl sonuna kadar olan 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefimizi pandemiye rağmen aşarak yükselteceğiz. İddiamız yüzme bilmeyen kalmaması. Yüzmede iddiası olan gençlerimizi, yarının yıldızları olarak yetiştireceğiz" ifadesini kullandı.

SPORDA ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ

Kasapoğlu, "Türkiye pek çok engele ve oyuna rağmen yoluna hızla devam ediyor. Durmadan yorulmadan gayret ve inançla bir ve beraber devam edeceğiz. Ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla her alanda iddialı olduğumuz gibi sporda da zirve iddiamız var. Gayret ve iş birlikleriyle sporu yukarılara taşımanın sevinci içerisindeyiz. Bugünün ve yarının şampiyonlarını yetiştireceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ PROJELERİMİZDEN

Bu havuzlarda yeni Beytullah'ların, yeni yıldızların yetişeceğini söyleyen Kasapoğlu, "Yüzme bakanlık olarak en önemli projelerimizden bir tanesi. Havuz inşaatlarımız devam ediyor ve Türkiye'nin dört bir yanında yükseliyor. Su kaynakları bakımından da zengin bir ülkeyiz. İddiamız yüzme bilmeyenin kalmaması. Yüzmede iddiası olan gençlerimizi yarının yıldızları olarak yetiştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı spor hamlesini devam ettireceğiz. Herkese inat güzel insanlarımız için üretmeye, çabalamaya ve layık olduklarınızı inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

GENÇLERLE YÜRÜYÜŞ YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda gençlerle yürüyüş yaptı. Kasapoğlu, düzenli spor yapmanın sağlıklı bir yaşamın temel kaynaklarından biri olduğunu belirterek, sporu tabana yaymanın önemine değindi. Kasapoğlu, yürüyüş boyunca ormanda spor yapan vatandaşlarla sohbet etti, sporun önemini anlattı.

ANLAMLI ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden eski futbolculardan İsmail Gökçek'e evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu; ALS-MNR Derneği Başkanı olan İsmail Gökçek'e ALS hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara destek olma adına bir dizi hazırlıkların yapıldığı müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu ayrıca İsmail Gökçek'in makineye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürmesine rağmen gösterdiği gayret ve çabanın takdire şayan olduğunu belirterek kendisini tebrik etti.

BUZ PİSTİ MÜJDESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte ilçede yapım aşaması devam eden buz pistinde incelemelerde bulundu. Buz pistinin inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak ilçe gençlerinin kullanımına açılacağı belirtildi.