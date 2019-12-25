Şanlıurfa’ya heyet atandı - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Şanlıurfa’ya heyet atandı

’ya heyet atandı

Şanlıurfa’ya heyet atandı
2. Lig 'ta mücadele eden ve maddi sıkıntılar yaşayan Şanlıurfaspor'a valilik kararıyla beş kişilik bir heyet atandı. Başkanlığına kulüpte daha önce yöneticilik yapan Mahmut Mangal'ın atandığı heyetin kulübü olağanüstü genel kurula götüreceği belirtildi. Cezası nedeniyle puanları silindiği için eksi 14 puanla son sırada bulunan Şanlıurfaspor'da yönetim hafta içinde istifa etmişti. LİDER MANİSA'da
  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şanlıurfa’ya heyet atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN