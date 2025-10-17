4 Olimpiyat altınlı Ariarne Titmus havuzlara veda etti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus, 25 yaşında profesyonel kariyerine nokta koydu.

Kararı hem ülkesinde hem de yüzme dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zira Titmus, uzun süredir Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda yeni zaferler hedefliyordu. Ancak yıldız sporcu fikrini değiştirerek, "Artık içimde o ateşi hissetmiyorum" diyerek yüzme kariyerine veda etti.

Olimpiyatlarda 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Titmus, kararını şu sözlerle açıkladı: "Her zaman havuzda hedeflerime odaklandım. Ama artık biraz yaşamak, sevdiklerimle zaman geçirmek istiyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum."

Paris 2024'te 400 metre serbestte Katie Ledecky ve Summer McIntosh gibi iki dev ismi geride bırakarak altına uzanan Titmus, o yarışıyla "yüzyılın finali" olarak anılan rekabete adını altın harflerle yazdırmıştı.

Olimpiyatların ardından dinlenmek için havuzdan uzaklaşan Titmus, yeniden enerji toplamak istese de bir daha yarışlara dönmedi.