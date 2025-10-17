CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Yüzme 4 Olimpiyat altınlı Ariarne Titmus havuzlara veda etti!

Avustralya yüzmesinin efsane isimlerinden Ariarne Titmus, 25 yaşında emekliliğini duyurdu.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 21:06
Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus, 25 yaşında profesyonel kariyerine nokta koydu.

Kararı hem ülkesinde hem de yüzme dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zira Titmus, uzun süredir Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda yeni zaferler hedefliyordu. Ancak yıldız sporcu fikrini değiştirerek, "Artık içimde o ateşi hissetmiyorum" diyerek yüzme kariyerine veda etti.

Olimpiyatlarda 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Titmus, kararını şu sözlerle açıkladı: "Her zaman havuzda hedeflerime odaklandım. Ama artık biraz yaşamak, sevdiklerimle zaman geçirmek istiyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum."

Paris 2024'te 400 metre serbestte Katie Ledecky ve Summer McIntosh gibi iki dev ismi geride bırakarak altına uzanan Titmus, o yarışıyla "yüzyılın finali" olarak anılan rekabete adını altın harflerle yazdırmıştı.

Olimpiyatların ardından dinlenmek için havuzdan uzaklaşan Titmus, yeniden enerji toplamak istese de bir daha yarışlara dönmedi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
