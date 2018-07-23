Boğazın hakimi Türkler! – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Boğazın hakimi Türkler!

    Boğazın hakimi Türkler!

    ’nda gerçekleştirilen dev organizasyonda erkeklerde , kadınlarda ise birinciliği elde ett

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30.'su organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 'nda yapıldı. 'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, 'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son buldu. Yaklaşık 6.5 kilometrelik yarışa 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.

    Genel klasmanda erkeklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden , 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Onu 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle Türk yüzücü Erge Can Gezmiş ve 47 dakika 41 saniyelik derecesiyle 'den Alexander Kostich takip etti.

    Kadınlar kategorisinde Türk yüzücü , 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Türk yüzücü Buse Topçu 50 dakika 40 saniye ile ikinci olurken, onu 50 dakika 50 saniye ile 'li Amy Dantzler takip etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

    SARAÇ: TERS AKINTIYA GİRDİM
    Kadınlar'da birinci olan , korkarak denize girdiğini ifade etti. Saraç, "Yönü bulmak çok zor. 6.5 numara gözlük kullanıyorum. akıntıya girdim ama nasıl birinci oldum bilmiyorum" diye konuştu.

    TARİHİ OLAYA ŞAHİT OLDUK
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı seyretti. Türkiye ve İstanbul adına güzel bir gün geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, " bir ana şahitlik ettik. Çok şükür sağlıklı ve güzel bir şekilde tamamlandı. Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

    1. 23.7.2018
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