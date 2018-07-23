Boğazın hakimi Türkler!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30.'su organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son buldu. Yaklaşık 6.5 kilometrelik yarışa 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.



Genel klasmanda erkeklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Onu 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle Türk yüzücü Erge Can Gezmiş ve 47 dakika 41 saniyelik derecesiyle ABD'den Alexander Kostich takip etti.



Kadınlar kategorisinde Türk yüzücü Hilal Zeynep Saraç, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Türk yüzücü Buse Topçu 50 dakika 40 saniye ile ikinci olurken, onu 50 dakika 50 saniye ile ABD'li Amy Dantzler takip etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.



SARAÇ: TERS AKINTIYA GİRDİM

Kadınlar'da birinci olan Hilal Zeynep Saraç, korkarak denize girdiğini ifade etti. Saraç, "Yönü bulmak çok zor. 6.5 numara gözlük kullanıyorum. Ters akıntıya girdim ama nasıl birinci oldum bilmiyorum" diye konuştu.



TARİHİ OLAYA ŞAHİT OLDUK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı seyretti. Türkiye ve İstanbul adına güzel bir gün geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Tarihi bir ana şahitlik ettik. Çok şükür sağlıklı ve güzel bir şekilde tamamlandı. Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.