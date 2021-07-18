Haberler Yeni Malatyaspor Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Stevie Mallan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Stevie Mallan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı 25 yaşındaki Stevie Mallan'la iki yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 14:36
Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Stevie Mallan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Geçen sezon İskoçya 1. Lig ekiplerinden Hibernian'da forma giyen 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Stevie Mallan'ı devre arasında kiralık olarak alan Yeni Malatyaspor oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Hoş geldin Stevie" denildi.

Süper Lig'de sezonunun ikinci yarısında sarı-siyahlı takıma gelen İskoç oyuncu Mallan çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Sağlık kontrolünden geçen Mallan'ın teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Bolu Abant'ta süren kampa katılacağı öğrenildi.

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