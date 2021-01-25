Tetteh haftaya cezalı

Bu sezon 4. sarı kartını gören 23 yaşındaki Ganalı santrfor, 29 Ocak'ta Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Tetteh, bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giyerken 2 gol attı, 3 de asist yaptı.