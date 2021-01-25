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Tetteh haftaya cezalı

'da maça kulübede başlayıp 46. dakikada 'ın yerine oyuna giren , gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:43 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Tetteh haftaya cezalı

Bu sezon 4. sarı kartını gören 23 yaşındaki santrfor, 29 Ocak'ta ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Tetteh, bu sezon 'de 15 maçta forma giyerken 2 gol attı, 3 de asist yaptı.

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