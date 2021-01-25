Bu sezon 4. sarı kartını gören 23 yaşındaki Ganalı santrfor, 29 Ocak'ta Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Tetteh, bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giyerken 2 gol attı, 3 de asist yaptı.
Tetteh haftaya cezalı
Yeni Malatyaspor'da maça kulübede başlayıp 46. dakikada Kubilay'ın yerine oyuna giren Benjamin Tetteh, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:43 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50