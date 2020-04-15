Karaman mayıs başını işaret etti
Lige verilen arada hazırlıklarını bireysel olarak sürdüren Yeni Malatyaspor, kulüp tesislerini de dönüşümlü olarak kullanıyor.
Lige verilen arada hazırlıklarını bireysel olarak sürdüren Yeni Malatyaspor, kulüp tesislerini de dönüşümlü olarak kullanıyor. Sarı-kırmızılıların, bu tempoyu mayıs ayına kadar devam ettirmesi bekleniyor. Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, teknik heyetin kararıyla mayıs ayının ilk haftasında gruplar halinde çalışmalara başlayacağı belirtildi.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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