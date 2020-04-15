Karaman mayıs başını işaret etti

Lige verilen arada hazırlıklarını bireysel olarak sürdüren Yeni Malatyaspor, kulüp tesislerini de dönüşümlü olarak kullanıyor. Sarı-kırmızılıların, bu tempoyu mayıs ayına kadar devam ettirmesi bekleniyor. Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, teknik heyetin kararıyla mayıs ayının ilk haftasında gruplar halinde çalışmalara başlayacağı belirtildi.