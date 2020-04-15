Karaman mayıs başını işaret etti - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Karaman mayıs başını işaret etti

Karaman mayıs başını işaret etti

Karaman mayıs başını işaret etti

Lige verilen arada hazırlıklarını bireysel olarak sürdüren , kulüp tesislerini de dönüşümlü olarak kullanıyor.

Lige verilen arada hazırlıklarını bireysel olarak sürdüren , kulüp tesislerini de dönüşümlü olarak kullanıyor. Sarı-kırmızılıların, bu tempoyu mayıs ayına kadar devam ettirmesi bekleniyor. 'ın hazırladığı özel program doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, teknik heyetin kararıyla mayıs ayının ilk haftasında gruplar halinde çalışmalara başlayacağı belirtildi.

  1. 15.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karaman mayıs başını işaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA