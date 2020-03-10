Hikmet Karaman'a taraftarladan doğum günü süprizi! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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'a taraftarladan süprizi!

Hikmet Karaman'a taraftarladan doğum günü süprizi!

BtcTurk taraftarı, basan Teknik Direktörleri 'a süpriz kutlaması gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam başarı duası edip mumları üfledi.

'da basan 'a sarı-kırmızılı taraftarlardan sürpriz bir kutlaması gerçekleştirildi.

Kulüp tesislerindeki doğum günü kutlamasında Hikmet Karaman için pasta kesildi. Taraftarın sürprizi karşısında duygulandığı gözlenen deneyimli çalıştırıcı, başarı duası ettikten sonra pastanın mumlarını üfledi. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Karaman'ın doğum gününü kutlayarak, "Hikmet hocamız Türk futbolunun kilometre taşlarından birisidir. İnşallah önceki başarılarına bir yenisi de burada ekleyecektir. Geçen hafta karşısında 45 dakika 10 kişi oynayıp puan almak hakikaten takdire şayan bir olay. İnşallah maçında da en iyi sonucu alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

  1. 10.03.2020
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