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10 Mart 2020, Salı
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’un kalan 10 maçlık zorlu virajı

Yeni Malatyaspor’un kalan 10 maçlık zorlu virajı

'un ligde kalmasında önündeki 10 kritik mücadele belirleyici olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu periyotta 6 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. ekibi, sahasında , , , Gençlerbirliği, ve ile karşılaşacak. Deplasmanda ise , , , maçlarına çıkacak. İkinci yarının ilk puanını geçen hafta berabere kaldığı ’dan alan Yeni Malatyaspor, ligde kalma mücadelesinde fikstür avantajına güveniyor.

, kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemiyor. Ligde son galibiyetini 15. haftadaki karşılaşmasında alan temsilcisi, bu özlemine ile oynayacağı erteleme maçında son vermek istiyor.

YENİ MALATYASPOR'UN KALAN MAÇLARI ŞUNLAR:

19.Hafta erteleme: Trabzonspor
26.Hafta: (D)
27.Hafta:
28.Hafta:
29.Hafta: (D)
30.Hafta: Gençlerbirliği
31.Hafta: (D)
32.Hafta: Beşiktaş
33.Hafta: Ç. Rizespor (D)
34.Hafta: Gaziantepspor

  1. 10.03.2020
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