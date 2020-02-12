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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Özdeş’ten makas

Özdeş’ten makas

Ankaragücü'ne yenilerek kötü gidişata 'dur' diyemeyen Y.Malatya'da , maçı öncesi takıma neşter vuracak.

Ankaragücü'ne yenilerek kötü gidişata 'dur' diyemeyen Y.Malatya'da , maçı öncesi takıma neşter vuracak. Özdeş'in kritik karşılaşmada orta sahada, , ve Donald'a görev vermesi bekleniyor.
  1. 12.2.2020
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