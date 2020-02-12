Özdeş’ten makas
Ankaragücü'ne yenilerek kötü gidişata 'dur' diyemeyen Y.Malatya'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, Galatasaray maçı öncesi takıma neşter vuracak.
Ankaragücü'ne yenilerek kötü gidişata 'dur' diyemeyen Y.Malatya'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, Galatasaray maçı öncesi takıma neşter vuracak. Özdeş'in kritik karşılaşmada orta sahada, Gökhan Töre, Murat Yıldırım ve Donald'a görev vermesi bekleniyor.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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